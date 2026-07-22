Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Mittwoch notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,47 Prozent höher bei 25 129,59 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,078 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,040 Prozent schwächer bei 25 001,31 Punkten, nach 25 011,35 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 984,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 271,34 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,46 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der DAX einen Wert von 25 139,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der DAX einen Wert von 24 194,90 Punkten auf. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 24 041,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit GEA (+ 5,82 Prozent auf 62,70 EUR), Airbus SE (+ 5,25 Prozent auf 204,75 EUR), Brenntag SE (+ 2,48) Prozent auf 59,58 EUR), RWE (+ 2,20 Prozent auf 59,48 EUR) und Merck (+ 2,20 Prozent auf 137,20 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-4,78 Prozent auf 150,58 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 134,02 EUR), Scout24 (-1,70 Prozent auf 69,50 EUR), HOCHTIEF (-1,64 Prozent auf 456,60 EUR) und Bayer (-1,60 Prozent auf 46,86 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 2 899 674 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 202,114 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at