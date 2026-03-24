Starker Wochentag in Frankfurt: DAX klettert zum Start

Um 09:12 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 22 691,95 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,915 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,103 Prozent auf 22 677,09 Punkte an der Kurstafel, nach 22 653,86 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 22 730,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 22 670,57 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 24.02.2026, den Stand von 24 986,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 340,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, lag der DAX-Kurs bei 22 852,66 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 7,53 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Zalando (+ 1,70 Prozent auf 21,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,33 Prozent auf 31,96 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,28 Prozent auf 37,95 EUR), BASF (+ 1,26 Prozent auf 47,48 EUR) und Hannover Rück (+ 1,10 Prozent auf 258,40 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Bayer (-2,04 Prozent auf 37,68 EUR), SAP SE (-1,92 Prozent auf 150,90 EUR), Heidelberg Materials (-0,62 Prozent auf 177,10 EUR), Airbus SE (-0,61 Prozent auf 165,40 EUR) und Infineon (-0,49 Prozent auf 38,30 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 327 953 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 179,640 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at