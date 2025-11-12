Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün

Letztendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 1,22 Prozent höher bei 24 380,77 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,062 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,655 Prozent auf 24 245,89 Punkte an der Kurstafel, nach 24 088,06 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 234,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 24 441,28 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,90 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 24 241,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 024,78 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Wert von 19 033,64 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,75 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 24 771,34 Punkten. 18 489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit RWE (+ 9,13 Prozent auf 46,86 EUR), Infineon (+ 6,92 Prozent auf 36,23 EUR), Bayer (+ 5,94 Prozent auf 29,06 EUR), Heidelberg Materials (+ 5,38 Prozent auf 215,50 EUR) und Brenntag SE (+ 4,44 Prozent auf 49,19 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen EON SE (-3,59 Prozent auf 15,46 EUR), Scout24 (-3,20 Prozent auf 89,25 EUR), Deutsche Börse (-0,76 Prozent auf 209,30 EUR), Hannover Rück (-0,62 Prozent auf 258,00 EUR) und MTU Aero Engines (-0,49 Prozent auf 365,10 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 11 595 039 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 246,220 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,88 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,16 Prozent bei der BASF-Aktie an.

Redaktion finanzen.at