Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich stärker
Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,16 Prozent fester bei 25 287,32 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,515 Prozent fester bei 25 127,13 Punkten, nach 24 998,40 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25 100,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 315,01 Einheiten.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 297,13 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wurde der DAX mit 23 180,53 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der DAX einen Wert von 22 844,50 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,05 Prozent nach oben. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 24 266,33 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
DAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 5,12 Prozent auf 1 694,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,64 Prozent auf 204,00 EUR), Siemens (+ 3,84 Prozent auf 244,80 EUR), Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 166,65 EUR) und Infineon (+ 3,39 Prozent auf 46,09 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Bayer (-7,11 Prozent auf 45,81 EUR), Brenntag SE (-4,70 Prozent auf 54,76 EUR), Deutsche Telekom (-2,97 Prozent auf 32,37 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,35 Prozent auf 40,39 EUR) und Vonovia SE (-1,90 Prozent auf 26,91 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 12 898 442 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 191,693 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
