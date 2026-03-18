Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags im Plus

Um 12:09 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,78 Prozent auf 23 914,93 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,012 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,448 Prozent auf 23 837,20 Punkte an der Kurstafel, nach 23 730,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 957,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 817,77 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 1,85 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 18.02.2026, den Wert von 25 278,21 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 18.12.2025, einen Stand von 24 199,50 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 380,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,54 Prozent ein. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 927,55 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 5,52 Prozent auf 34,19 EUR), Siemens Energy (+ 5,51 Prozent auf 158,10 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,23 Prozent auf 175,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,24 Prozent auf 45,66 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,89 Prozent auf 338,90 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Deutsche Telekom (-1,85 Prozent auf 32,83 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,66 Prozent auf 39,60 EUR), RWE (-1,06 Prozent auf 58,02 EUR), Symrise (-0,97 Prozent auf 73,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,90 Prozent auf 548,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 394 099 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 194,094 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at