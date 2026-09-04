Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags mit positivem Vorzeichen

In Frankfurt ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Der DAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent auf 26 053,09 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,153 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,067 Prozent auf 25 985,86 Punkte an der Kurstafel, nach 26 003,32 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 26 085,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 958,70 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 1,55 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26 202,35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der DAX auf 24 944,95 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der DAX 23 770,33 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,17 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26 618,74 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 5,87 Prozent auf 80,84 EUR), Zalando (+ 2,41 Prozent auf 23,37 EUR), Infineon (+ 2,27 Prozent auf 56,79 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,80 Prozent auf 166,55 EUR) und BMW (+ 1,52 Prozent auf 62,70 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Rheinmetall (-1,53 Prozent auf 1 053,80 EUR), Merck (-1,38 Prozent auf 135,95 EUR), Fresenius SE (-1,12 Prozent auf 43,73 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 54,60 EUR) und Deutsche Börse (-1,02 Prozent auf 281,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Volkswagen (VW) vz-Aktie aufweisen. 1 442 758 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 209,418 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at