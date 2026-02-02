Starker Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester

Der DAX entwickelt sich heute positiv.

Um 12:09 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 24 631,93 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,106 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,598 Prozent leichter bei 24 392,09 Punkten in den Montagshandel, nach 24 538,81 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 638,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24 384,21 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der DAX stand noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 24 539,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 23 958,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wies der DAX einen Wert von 21 732,05 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,377 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit adidas (+ 2,21 Prozent auf 152,45 EUR), Hannover Rück (+ 2,09 Prozent auf 243,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,02 Prozent auf 28,74 EUR), Allianz (+ 1,78 Prozent auf 378,40 EUR) und Fresenius SE (+ 1,63 Prozent auf 47,98 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Brenntag SE (-1,63 Prozent auf 50,56 EUR), Rheinmetall (-1,46 Prozent auf 1 755,50 EUR), Infineon (-0,91 Prozent auf 41,23 EUR), Symrise (-0,82 Prozent auf 70,48 EUR) und Airbus SE (-0,58 Prozent auf 192,34 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 796 736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 199,982 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

