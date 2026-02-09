Siemens Energy Aktie
09.02.2026 15:59:27
Starker Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags fester
Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 0,56 Prozent auf 24 860,63 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,123 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,563 Prozent stärker bei 24 860,67 Punkten, nach 24 721,46 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 940,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 714,89 Zählern.
So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der DAX 25 261,64 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 569,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 21 787,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,31 Prozent nach oben. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,86 Prozent auf 156,35 EUR), Rheinmetall (+ 2,71 Prozent auf 1 648,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,23 Prozent auf 220,20 EUR), Commerzbank (+ 2,18 Prozent auf 34,75 EUR) und Merck (+ 1,73 Prozent auf 123,55 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,66 Prozent auf 39,56 EUR), Siemens Healthineers (-1,67 Prozent auf 40,71 EUR), Infineon (-1,43 Prozent auf 41,44 EUR), Vonovia SE (-1,41 Prozent auf 24,43 EUR) und Brenntag SE (-1,37 Prozent auf 54,80 EUR).
Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 782 701 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,456 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der DAX-Mitglieder
In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Siemens Energy AG
|02.02.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|153,45
|0,69%
|Brenntag SE
|54,90
|-1,33%
|Commerzbank
|35,40
|4,36%
|Deutsche Bank AG
|31,78
|1,08%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,62
|-2,89%
|Heidelberg Materials
|220,00
|1,66%
|Infineon AG
|41,90
|-0,93%
|Merck KGaA
|123,30
|1,40%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,24
|-0,54%
|Rheinmetall AG
|1 646,00
|2,62%
|Siemens AG
|256,10
|1,71%
|Siemens Energy AG
|157,90
|4,02%
|Siemens Healthineers AG
|40,97
|-1,06%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,85
|-0,05%
|Vonovia SE
|24,67
|-0,56%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 989,28
|1,08%
