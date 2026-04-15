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Index-Performance im Blick 15.04.2026 17:58:42

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

Der DAX wagte sich am dritten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Am Mittwoch schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 24 087,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,018 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,070 Prozent fester bei 24 060,97 Punkten, nach 24 044,22 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 127,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 996,80 Punkten lag.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 23 447,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 352,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wies der DAX einen Stand von 21 253,70 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,84 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 2,33 Prozent auf 57,96 EUR), SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 146,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 1 515,20 EUR), Zalando (+ 1,80 Prozent auf 22,57 EUR) und Scout24 (+ 1,67 Prozent auf 67,10 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,42 Prozent auf 38,69 EUR), Fresenius SE (-1,83 Prozent auf 44,03 EUR), BASF (-1,54 Prozent auf 52,90 EUR), Continental (-1,54 Prozent auf 63,94 EUR) und Heidelberg Materials (-1,37 Prozent auf 187,85 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 7 457 496 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 174,330 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,10 erwartet. Mit 6,61 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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adidas 139,70 1,56% adidas
BASF 52,66 -1,55% BASF
Brenntag SE 57,68 1,73% Brenntag SE
Continental AG 64,04 -1,17% Continental AG
Deutsche Telekom AG 28,54 -0,76% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 44,25 -1,27% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,82 -1,67% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 188,10 -1,26% Heidelberg Materials
Porsche Automobil Holding SE 32,86 0,86% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 517,20 1,99% Rheinmetall AG
SAP SE 146,94 2,84% SAP SE
Scout24 66,85 1,60% Scout24
Siemens AG 237,55 0,23% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 90,50 0,24% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 22,59 2,08% Zalando

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