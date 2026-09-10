Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Index-Performance
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10.09.2026 09:28:53
Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus
Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent fester bei 25 585,64 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,166 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,081 Prozent auf 25 555,66 Punkte an der Kurstafel, nach 25 576,45 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 536,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 599,80 Punkten lag.
DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 1,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der DAX bei 26 323,88 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 24 195,31 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 23 632,95 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,26 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,51 Prozent auf 28,19 EUR), RWE (+ 1,46 Prozent auf 61,14 EUR), Deutsche Bank (+ 1,26 Prozent auf 35,48 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,25 Prozent auf 502,20 EUR) und EON SE (+ 1,02 Prozent auf 17,79 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil SAP SE (-3,45 Prozent auf 176,56 EUR), adidas (-2,19 Prozent auf 143,25 EUR), Scout24 (-0,96 Prozent auf 72,50 EUR), Symrise (-0,83 Prozent auf 87,96 EUR) und Rheinmetall (-0,79 Prozent auf 1 004,40 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 265 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 209,718 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus
Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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