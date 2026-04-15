Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch legt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 24 072,77 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,018 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,070 Prozent auf 24 060,97 Punkte an der Kurstafel, nach 24 044,22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 042,19 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 095,20 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der DAX einen Wert von 23 447,29 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 15.01.2026, den Wert von 25 352,39 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.04.2025, den Wert von 21 253,70 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,90 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 1,65 Prozent auf 258,10 EUR), Merck (+ 1,29 Prozent auf 118,05 EUR), Bayer (+ 1,26 Prozent auf 41,12 EUR), Vonovia SE (+ 1,08 Prozent auf 23,50 EUR) und Scout24 (+ 1,06 Prozent auf 66,70 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-0,81 Prozent auf 332,70 EUR), Airbus SE (-0,72 Prozent auf 171,60 EUR), Heidelberg Materials (-0,53 Prozent auf 189,45 EUR), Deutsche Bank (-0,47 Prozent auf 28,40 EUR) und Rheinmetall (-0,40 Prozent auf 1 480,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 409 796 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 174,330 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at