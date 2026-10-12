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DAX-Marktbericht 12.10.2026 09:28:52

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne

Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent höher bei 25 210,99 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,082 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,477 Prozent auf 25 206,95 Punkte an der Kurstafel, nach 25 087,27 Punkten am Vortag.

Bei 25 212,78 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 166,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 25 568,56 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der DAX bei 25 067,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 24 241,46 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,74 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell RWE (+ 1,73 Prozent auf 58,94 EUR), Commerzbank (+ 1,72 Prozent auf 38,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,71 Prozent auf 69,16 EUR), Deutsche Bank (+ 1,40 Prozent auf 30,34 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,16 Prozent auf 40,05 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-1,70 Prozent auf 57,86 EUR), Brenntag SE (-0,52 Prozent auf 61,80 EUR), BASF (-0,43 Prozent auf 51,46 EUR), Daimler Truck (-0,27 Prozent auf 41,24 EUR) und Bayer (-0,09 Prozent auf 43,73 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 588 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 220,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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