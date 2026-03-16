Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Der DAX stieg am ersten Tag der Woche.

Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent höher bei 23 565,76 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,004 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,142 Prozent stärker bei 23 480,50 Punkten, nach 23 447,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 23 334,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 699,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.02.2026, den Stand von 24 800,91 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 16.12.2025, bei 24 076,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, betrug der DAX-Kurs 22 986,82 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,97 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. 22 927,55 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Commerzbank (+ 8,62 Prozent auf 32,14 EUR), Bayer (+ 3,77 Prozent auf 40,09 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,92 Prozent auf 165,70 EUR), Vonovia SE (+ 2,84 Prozent auf 24,66 EUR) und Siemens Energy (+ 2,01 Prozent auf 146,85 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil BMW (-2,73 Prozent auf 79,08 EUR), Beiersdorf (-2,60 Prozent auf 76,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,01 Prozent auf 53,75 EUR), Brenntag SE (-1,61 Prozent auf 48,41 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,59 Prozent auf 88,08 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 207 604 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 194,328 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at