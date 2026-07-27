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DAX im Fokus 27.07.2026 17:58:32

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Gewinnen

Am ersten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Montag ging es im DAX via XETRA schlussendlich um 1,30 Prozent auf 25 424,41 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,097 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1,44 Prozent fester bei 25 459,32 Punkten, nach 25 099,00 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25 560,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 365,52 Punkten lag.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 24 671,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 083,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, mit 24 217,50 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,61 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 7,90 Prozent auf 151,28 EUR), Scout24 (+ 4,82 Prozent auf 71,70 EUR), Zalando (+ 4,12 Prozent auf 28,57 EUR), adidas (+ 3,49 Prozent auf 179,65 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,58 Prozent auf 27,07 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-4,53 Prozent auf 61,49 EUR), HOCHTIEF (-2,95 Prozent auf 434,20 EUR), RWE (-2,55 Prozent auf 57,30 EUR), EON SE (-2,50 Prozent auf 19,11 EUR) und Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 148,38 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 874 444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 207,526 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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adidas 179,65 4,11% adidas
Deutsche Telekom AG 26,90 1,70% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 19,07 -2,26% E.ON SE
HOCHTIEF AG 433,00 -2,78% HOCHTIEF AG
Infineon AG 61,99 -2,49% Infineon AG
RWE AG St. 57,28 -2,32% RWE AG St.
SAP SE 151,48 7,94% SAP SE
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Zalando 28,48 4,67% Zalando

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