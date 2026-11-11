Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

Letztendlich wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,12 Prozent stärker bei 26 642,07 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,177 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,05 Prozent stärker bei 26 623,34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26 347,45 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 659,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 491,77 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 3,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 25 087,27 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der DAX 26 391,42 Punkte auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Wert von 24 088,06 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,57 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 692,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 10,78 Prozent auf 132,76 EUR), Infineon (+ 6,26 Prozent auf 52,12 EUR), HOCHTIEF (+ 2,19 Prozent auf 374,00 EUR), Deutsche Börse (+ 2,09 Prozent auf 327,50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 59,92 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 794,10 EUR), Brenntag SE (-3,54 Prozent auf 59,42 EUR), Zalando (-1,74 Prozent auf 27,75 EUR), EON SE (-1,70 Prozent auf 18,82 EUR) und Fresenius SE (-1,22 Prozent auf 52,82 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 242 051 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 238,952 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,24 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at