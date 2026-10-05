Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels im Plus

Der DAX hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent aufwärts auf 25 271,32 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,094 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,080 Prozent höher bei 25 251,39 Punkten, nach 25 231,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25 288,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 243,91 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der DAX bei 26 046,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 779,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 378,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,98 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Continental (+ 2,64 Prozent auf 69,90 EUR), SAP SE (+ 1,28 Prozent auf 186,28 EUR), Symrise (+ 0,99 Prozent auf 91,90 EUR), Fresenius SE (+ 0,87 Prozent auf 44,02 EUR) und BASF (+ 0,69 Prozent auf 50,27 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen QIAGEN (-1,65 Prozent auf 39,74 EUR), Siemens Healthineers (-1,22 Prozent auf 37,40 EUR), Zalando (-0,90 Prozent auf 22,07 EUR), Vonovia SE (-0,89 Prozent auf 16,67 EUR) und adidas (-0,66 Prozent auf 143,10 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 232 537 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212,280 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,76 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at