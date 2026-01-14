Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start fester

Der DAX bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 25 437,00 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,180 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,036 Prozent fester bei 25 429,75 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 420,66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25 416,15 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 440,28 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,747 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 24 186,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, notierte der DAX bei 24 236,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der DAX einen Stand von 20 271,33 Punkten auf.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit RWE (+ 2,74 Prozent auf 49,57 EUR), Bayer (+ 2,61 Prozent auf 39,96 EUR), Brenntag SE (+ 2,14) Prozent auf 51,56 EUR), Commerzbank (+ 1,20 Prozent auf 36,20 EUR) und EON SE (+ 1,17 Prozent auf 16,88 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,74 Prozent auf 37,87 EUR), Zalando (-1,18 Prozent auf 26,07 EUR), Allianz (-0,71 Prozent auf 377,10 EUR), Merck (-0,66 Prozent auf 127,90 EUR) und Rheinmetall (-0,63 Prozent auf 1 892,00 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die RWE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 403 906 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,633 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 6,16 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at