Der DAX bleibt auch am Mittwochmorgen im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch legt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,19 Prozent auf 26 094,41 Punkte zu. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,199 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,143 Prozent auf 26 082,63 Punkte an der Kurstafel, nach 26 045,37 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 123,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 062,81 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 2,53 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 25 622,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der DAX mit 26 128,36 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23 180,53 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 27 001,67 Punkte. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,45 Prozent auf 128,06 EUR), Infineon (+ 1,42 Prozent auf 49,38 EUR), Bayer (+ 1,14 Prozent auf 56,78 EUR), Merck (+ 1,03 Prozent auf 152,30 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,81 Prozent auf 43,65 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Deutsche Bank (-1,57 Prozent auf 30,46 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,33 Prozent auf 65,42 EUR), BASF (-0,94 Prozent auf 51,75 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,93 Prozent auf 39,34 EUR) und Heidelberg Materials (-0,90 Prozent auf 175,85 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 660 239 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 240,927 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at