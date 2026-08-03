Starker Wochentag in Frankfurt: Gewinne im SDAX

So bewegt sich der SDAX am ersten Tag der Woche.

Am Montag gewinnt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,94 Prozent auf 18 473,93 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,865 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,864 Prozent stärker bei 18 460,90 Punkten in den Montagshandel, nach 18 302,79 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 566,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 438,05 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 03.07.2026, den Wert von 18 539,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 911,06 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Stand von 17 051,12 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,44 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell TeamViewer (+ 8,18 Prozent auf 6,48 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 5,44 Prozent auf 32,16 EUR), ATOSS Software (+ 4,99 Prozent auf 88,40 EUR), Stabilus SE (+ 4,59 Prozent auf 15,04 EUR) und Hypoport SE (+ 4,32 Prozent auf 85,70 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,88 Prozent auf 27,28 EUR), Kontron (-4,74 Prozent auf 21,30 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,16 Prozent auf 13,80 EUR), SMA Solar (-3,12 Prozent auf 51,20 EUR) und Basler (-2,80 Prozent auf 24,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 603 278 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX mit 3,679 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,55 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at