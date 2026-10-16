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LUS-DAX-Performance 16.10.2026 12:26:50

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag in Grün

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag in Grün

Am fünften Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,66 Prozent stärker bei 25 642,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 654,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 456,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2026, den Stand von 25 497,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 860,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 061,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,38 Prozent zu. Bei 26 616,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 5,01 Prozent auf 1 077,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,32 Prozent auf 69,04 EUR), BMW (+ 3,01 Prozent auf 56,78 EUR), Scout24 (+ 2,96 Prozent auf 81,65 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,85 Prozent auf 41,08 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Beiersdorf (-0,66 Prozent auf 81,02 EUR), Siemens (-0,22 Prozent auf 270,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR), EON SE (-0,14 Prozent auf 17,52 EUR) und Bayer (-0,11 Prozent auf 44,36 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 478 843 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,308 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,69 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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