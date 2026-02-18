Zalando Aktie

Index im Fokus 18.02.2026 12:27:27

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone

Der LUS-DAX gewinnt am Mittag an Wert.

Am Mittwoch erhöht sich der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,81 Prozent auf 25 235,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25 038,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 262,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 25 311,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23 185,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, den Stand von 22 855,00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,72 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Punkten registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens (+ 4,62 Prozent auf 246,65 EUR), Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 167,55 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,57 Prozent auf 201,90 EUR), Commerzbank (+ 2,67 Prozent auf 34,21 EUR) und Rheinmetall (+ 2,11 Prozent auf 1 645,50 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-8,91 Prozent auf 44,92 EUR), Brenntag SE (-5,50 Prozent auf 54,30 EUR), Zalando (-3,53 Prozent auf 20,80 EUR), BASF (-1,86 Prozent auf 49,68 EUR) und Scout24 (-1,83 Prozent auf 67,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 066 207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 191,693 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bayer Overweight Barclays Capital
Bayer Verkaufen DZ BANK
Bayer Neutral UBS AG
Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Overweight Barclays Capital
