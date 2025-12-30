Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag stärker

Am Dienstagmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr 0,26 Prozent auf 24 425,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 24 319,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 448,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 30.11.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23 869,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 906,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 19 876,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 22,35 Prozent nach oben. Bei 24 773,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,10 Prozent auf 1 558,00 EUR), Commerzbank (+ 1,77 Prozent auf 36,19 EUR), Infineon (+ 1,35 Prozent auf 37,24 EUR), Deutsche Bank (+ 1,18 Prozent auf 33,14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,60 Prozent auf 60,14 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-0,58 Prozent auf 119,90 EUR), Zalando (-0,40 Prozent auf 25,09 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,39 Prozent auf 40,45 EUR), BMW (-0,38 Prozent auf 93,18 EUR) und Deutsche Börse (-0,31 Prozent auf 223,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 579 320 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 236,485 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

