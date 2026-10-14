Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|LUS-DAX-Kursentwicklung
|
14.10.2026 15:59:07
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen
Um 15:57 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 25 362,00 Punkte.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 282,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 447,00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 25 505,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 040,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Wert von 24 286,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 3,47 Prozent auf 361,20 EUR), Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 982,70 EUR), Airbus SE (+ 2,75 Prozent auf 191,54 EUR), Merck (+ 2,73 Prozent auf 141,35 EUR) und Bayer (+ 2,40 Prozent auf 45,21 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Zalando (-1,85 Prozent auf 23,93 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,71 Prozent auf 67,68 EUR), Siemens Energy (-1,66 Prozent auf 140,68 EUR), RWE (-0,81 Prozent auf 58,76 EUR) und Hannover Rück (-0,59 Prozent auf 267,80 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 964 411 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 224,446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,74 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hannover Rück
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)