Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind

Der LUS-DAX steigt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,24 Prozent auf 24 457,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24 513,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 382,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 990,00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 775,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 386,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,444 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 3,87 Prozent auf 61,80 EUR), Fresenius SE (+ 1,50 Prozent auf 41,35 EUR), BASF (+ 0,94 Prozent auf 51,39 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,89 Prozent auf 37,53 EUR) und RWE (+ 0,79 Prozent auf 58,92 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-8,01 Prozent auf 1 234,20 EUR), Allianz (-4,86 Prozent auf 369,80 EUR), Commerzbank (-3,55 Prozent auf 35,61 EUR), SAP SE (-2,85 Prozent auf 147,06 EUR) und MTU Aero Engines (-2,58 Prozent auf 309,20 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 965 078 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,515 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at