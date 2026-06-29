Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Index-Performance im Fokus
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29.06.2026 09:29:20
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu
Um 09:27 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent fester bei 24 716,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 802,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 686,50 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 025,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 29.03.2026, einen Stand von 22 037,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.06.2025, lag der LUS-DAX bei 24 102,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,611 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2,45 Prozent auf 80,22 EUR), Zalando (+ 1,85 Prozent auf 25,38 EUR), RWE (+ 1,81 Prozent auf 55,04 EUR), Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 961,00 EUR) und SAP SE (+ 1,33 Prozent auf 136,94 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1,72 Prozent auf 73,00 EUR), BMW (-1,15 Prozent auf 58,38 EUR), Continental (-1,08 Prozent auf 71,74 EUR), adidas (-0,88 Prozent auf 180,10 EUR) und Vonovia SE (-0,79 Prozent auf 21,39 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 193 409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 203,906 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,02 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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