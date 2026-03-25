Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Mit dem LUS-DAX ging es letztendlich aufwärts.

Zum Handelsende kletterte der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,41 Prozent auf 22 965,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 22 800,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 082,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 219,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der LUS-DAX 24 323,00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 163,00 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,52 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,55 Prozent auf 158,40 EUR), Infineon (+ 3,51 Prozent auf 39,66 EUR), Deutsche Bank (+ 3,22 Prozent auf 25,80 EUR), RWE (+ 3,19 Prozent auf 56,94 EUR) und Commerzbank (+ 3,02 Prozent auf 32,39 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Deutsche Börse (-1,08 Prozent auf 238,90 EUR), SAP SE (-0,49 Prozent auf 146,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 32,32 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,19 Prozent auf 36,78 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,36 Prozent auf 44,98 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 331 553 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 172,354 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,96 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at