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LUS-DAX-Kursverlauf 13.08.2026 09:28:55

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am vierten Tag der Woche fort.

Um 09:26 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,20 Prozent aufwärts auf 26 412,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26 358,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 485,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 980,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 239,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 207,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,51 Prozent nach oben. Bei 26 576,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,24 Prozent auf 41,52 EUR), Commerzbank (+ 1,09 Prozent auf 39,81 EUR), SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 177,70 EUR), Siemens Energy (+ 0,96 Prozent auf 163,26 EUR) und QIAGEN (+ 0,93 Prozent auf 37,39 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Brenntag SE (-1,47 Prozent auf 60,24 EUR), BASF (-1,11 Prozent auf 50,70 EUR), Infineon (-0,71 Prozent auf 62,64 EUR), Continental (-0,67 Prozent auf 67,98 EUR) und Hannover Rück (-0,56 Prozent auf 248,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 688 403 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 213,625 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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BASF 50,36 0,38% BASF
Brenntag SE 60,84 0,46% Brenntag SE
Commerzbank 39,64 -0,65% Commerzbank
Continental AG 69,66 -0,66% Continental AG
Deutsche Bank AG 33,13 -0,50% Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,86 -0,29% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 253,00 1,61% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 76,94 -0,88% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 62,39 0,31% Infineon AG
QIAGEN N.V. 37,60 0,29% QIAGEN N.V.
SAP SE 182,86 1,13% SAP SE
Siemens AG 282,90 -0,51% Siemens AG
Siemens Energy AG 161,14 0,09% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,84 -0,27% Volkswagen (VW) AG Vz.

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