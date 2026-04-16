Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Der LUS-DAX bleibt auch am Donnerstagmorgen auf Erholungskurs.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,18 Prozent stärker bei 24 105,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 184,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 061,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wurde der LUS-DAX mit 23 610,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.01.2026, den Stand von 25 311,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 21 104,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 1,87 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 0,88 Prozent auf 45,11 EUR), SAP SE (+ 0,79 Prozent auf 147,70 EUR), BASF (+ 0,66 Prozent auf 53,25 EUR), Deutsche Bank (+ 0,60 Prozent auf 28,46 EUR) und Airbus SE (+ 0,57 Prozent auf 172,58 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-1,72 Prozent auf 28,06 EUR), Daimler Truck (-1,35 Prozent auf 42,29 EUR), QIAGEN (-1,32 Prozent auf 35,14 EUR), Rheinmetall (-0,63 Prozent auf 1 505,60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,62 Prozent auf 38,45 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 261 062 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 180,847 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at