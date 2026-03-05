Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:24 Uhr Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 24 292,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 363,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 006,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 24 401,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 038,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 05.03.2025, mit 23 183,00 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 1,11 Prozent ein. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 594,00 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 2,89 Prozent auf 145,90 EUR), Symrise (+ 2,59 Prozent auf 72,78 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,19 Prozent auf 363,70 EUR), Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 180,70 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,79 Prozent auf 33,59 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,51 Prozent auf 46,43 EUR), QIAGEN (-2,57 Prozent auf 39,83 EUR), Fresenius SE (-2,35 Prozent auf 47,05 EUR), Siemens Healthineers (-2,22 Prozent auf 40,49 EUR) und Continental (-1,37 Prozent auf 66,04 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 760 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 193,207 Mrd. Euro den größten Anteil.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,21 erwartet. Mit 6,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at