SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX-Performance im Fokus
|
05.03.2026 12:26:39
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus
Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:24 Uhr Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 24 292,50 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 363,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 006,50 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 24 401,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 038,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 05.03.2025, mit 23 183,00 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 1,11 Prozent ein. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 594,00 Punkten.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 2,89 Prozent auf 145,90 EUR), Symrise (+ 2,59 Prozent auf 72,78 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,19 Prozent auf 363,70 EUR), Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 180,70 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,79 Prozent auf 33,59 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,51 Prozent auf 46,43 EUR), QIAGEN (-2,57 Prozent auf 39,83 EUR), Fresenius SE (-2,35 Prozent auf 47,05 EUR), Siemens Healthineers (-2,22 Prozent auf 40,49 EUR) und Continental (-1,37 Prozent auf 66,04 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX sticht die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 760 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 193,207 Mrd. Euro den größten Anteil.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,21 erwartet. Mit 6,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
05.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|05.03.26
|SAP Buy
|UBS AG
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|SAP Buy
|UBS AG
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|SAP Buy
|UBS AG
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|145,15
|2,65%
|Airbus SE
|175,76
|-0,08%
|Beiersdorf AG
|82,40
|-1,81%
|Continental AG
|65,52
|-2,35%
|Deutsche Telekom AG
|32,97
|-0,51%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|45,66
|-5,76%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|46,38
|-4,41%
|MTU Aero Engines AG
|346,90
|-2,97%
|Porsche Automobil Holding SE
|34,02
|-0,58%
|QIAGEN N.V.
|39,87
|-1,03%
|SAP SE
|171,68
|1,90%
|Siemens Healthineers AG
|40,42
|-2,67%
|Symrise AG
|72,44
|1,83%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|92,94
|-1,73%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|23 815,00
|-1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.