LUS-DAX-Performance im Fokus 05.03.2026 12:26:39

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus

LUS-DAX-Handel heute.

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:24 Uhr Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 24 292,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 363,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 006,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 24 401,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 038,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 05.03.2025, mit 23 183,00 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 1,11 Prozent ein. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 594,00 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 2,89 Prozent auf 145,90 EUR), Symrise (+ 2,59 Prozent auf 72,78 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,19 Prozent auf 363,70 EUR), Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 180,70 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,79 Prozent auf 33,59 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,51 Prozent auf 46,43 EUR), QIAGEN (-2,57 Prozent auf 39,83 EUR), Fresenius SE (-2,35 Prozent auf 47,05 EUR), Siemens Healthineers (-2,22 Prozent auf 40,49 EUR) und Continental (-1,37 Prozent auf 66,04 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 760 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 193,207 Mrd. Euro den größten Anteil.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,21 erwartet. Mit 6,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Nachrichten zu SAP SE

Analysen zu SAP SE

05.03.26 SAP Buy UBS AG
10.02.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

adidas 145,15 2,65% adidas
Airbus SE 175,76 -0,08% Airbus SE
Beiersdorf AG 82,40 -1,81% Beiersdorf AG
Continental AG 65,52 -2,35% Continental AG
Deutsche Telekom AG 32,97 -0,51% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 45,66 -5,76% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 46,38 -4,41% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
MTU Aero Engines AG 346,90 -2,97% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 34,02 -0,58% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 39,87 -1,03% QIAGEN N.V.
SAP SE 171,68 1,90% SAP SE
Siemens Healthineers AG 40,42 -2,67% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 72,44 1,83% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 92,94 -1,73% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 815,00 -1,89%

