Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|LUS-DAX-Entwicklung
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25.09.2026 12:26:31
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 25 468,00 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 531,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 356,00 Zähler.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 279,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 24 973,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 576,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,67 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 146,50 EUR), Commerzbank (+ 2,63 Prozent auf 42,15 EUR), Deutsche Bank (+ 2,33) Prozent auf 31,65 EUR), adidas (+ 2,28 Prozent auf 145,50 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,86 Prozent auf 404,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Airbus SE (-1,70 Prozent auf 191,08 EUR), Rheinmetall (-1,37 Prozent auf 976,40 EUR), BASF (-0,67 Prozent auf 51,95 EUR), Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 258,60 EUR) und Scout24 (-0,07 Prozent auf 68,45 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 932 731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 215,212 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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17:58
|XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
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12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
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12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
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09:28
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|145,15
|1,82%
|Airbus SE
|193,24
|-0,99%
|BASF
|50,73
|-2,85%
|Commerzbank
|42,17
|1,69%
|Deutsche Bank AG
|32,04
|2,32%
|Deutsche Telekom AG
|27,05
|0,56%
|Hannover Rück
|257,80
|0,00%
|Henkel KGaA Vz.
|73,88
|-0,46%
|HOCHTIEF AG
|398,80
|0,40%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,33
|-0,01%
|Rheinmetall AG
|984,60
|-0,82%
|SAP SE
|185,22
|0,90%
|Scout24
|67,75
|-1,09%
|Siemens Energy AG
|143,56
|0,03%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,86
|0,93%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 547,00
|0,75%
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