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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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LUS-DAX-Entwicklung 25.09.2026 12:26:31

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus

Der LUS-DAX entwickelt sich heute positiv.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 25 468,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 531,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 356,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 279,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 24 973,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 576,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,67 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 146,50 EUR), Commerzbank (+ 2,63 Prozent auf 42,15 EUR), Deutsche Bank (+ 2,33) Prozent auf 31,65 EUR), adidas (+ 2,28 Prozent auf 145,50 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,86 Prozent auf 404,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Airbus SE (-1,70 Prozent auf 191,08 EUR), Rheinmetall (-1,37 Prozent auf 976,40 EUR), BASF (-0,67 Prozent auf 51,95 EUR), Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 258,60 EUR) und Scout24 (-0,07 Prozent auf 68,45 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 932 731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 215,212 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

adidas 145,15 1,82% adidas
Airbus SE 193,24 -0,99% Airbus SE
BASF 50,73 -2,85% BASF
Commerzbank 42,17 1,69% Commerzbank
Deutsche Bank AG 32,04 2,32% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,05 0,56% Deutsche Telekom AG
Hannover Rück 257,80 0,00% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 73,88 -0,46% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 398,80 0,40% HOCHTIEF AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,33 -0,01% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 984,60 -0,82% Rheinmetall AG
SAP SE 185,22 0,90% SAP SE
Scout24 67,75 -1,09% Scout24
Siemens Energy AG 143,56 0,03% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,86 0,93% Volkswagen (VW) AG Vz.

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