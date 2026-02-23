Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittag zu

Der LUS-DAX befindet sich am Montag im Aufwind.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,31 Prozent stärker bei 25 143,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 065,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 199,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 869,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 232,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der LUS-DAX auf 22 177,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,35 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 1,97 Prozent auf 35,17 EUR), adidas (+ 1,26 Prozent auf 160,70 EUR), Deutsche Bank (+ 0,74 Prozent auf 31,28 EUR), Henkel vz (+ 0,70 Prozent auf 83,24 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,70 Prozent auf 545,80 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-2,41 Prozent auf 1 698,00 EUR), SAP SE (-2,06 Prozent auf 170,22 EUR), BMW (-1,42 Prozent auf 89,04 EUR), Airbus SE (-1,32 Prozent auf 187,20 EUR) und Bayer (-1,08 Prozent auf 43,21 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 218 848 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 197,887 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at