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LUS-DAX-Kursverlauf 14.05.2026 12:26:35

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt zu

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt zu

Der LUS-DAX entwickelt sich heute positiv.

Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,97 Prozent höher bei 24 473,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 190,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 497,50 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 24 066,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 900,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 482,00 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,377 Prozent nach. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,43 Prozent auf 66,57 EUR), Siemens (+ 3,41 Prozent auf 275,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 181,92 EUR), Daimler Truck (+ 2,28 Prozent auf 40,90 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,20 Prozent auf 88,42 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil BMW (-3,77 Prozent auf 77,66 EUR), Heidelberg Materials (-1,63 Prozent auf 180,65 EUR), Scout24 (-1,43 Prozent auf 76,00 EUR), Deutsche Börse (-0,73 Prozent auf 243,40 EUR) und EON SE (-0,51 Prozent auf 18,64 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 332 903 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 201,695 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 6,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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