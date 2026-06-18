BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Index-Performance
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18.06.2026 12:27:08
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags in der Gewinnzone
Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,54 Prozent fester bei 24 984,00 Punkten.
Bei 25 074,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 779,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 372,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.03.2026, den Stand von 23 170,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 23 316,00 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,70 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,95 Prozent auf 169,74 EUR), Infineon (+ 3,53 Prozent auf 79,78 EUR), Airbus SE (+ 2,40) Prozent auf 191,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,09 Prozent auf 337,20 EUR) und Rheinmetall (+ 1,30 Prozent auf 1 185,40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,26 Prozent auf 44,76 EUR), BASF (-3,60 Prozent auf 48,09 EUR), BMW (-3,47 Prozent auf 60,08 EUR), Heidelberg Materials (-3,04 Prozent auf 185,20 EUR) und Brenntag SE (-2,91 Prozent auf 53,40 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 384 425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 208,136 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 7,33 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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