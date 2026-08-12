adidas Aktie
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12.08.2026 09:28:49
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 26 415,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 379,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26 464,00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25 116,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 031,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 12.08.2025, einen Wert von 24 142,00 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,53 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 507,00 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,36 Prozent auf 163,88 EUR), HOCHTIEF (+ 1,89 Prozent auf 453,20 EUR), Infineon (+ 1,56 Prozent auf 63,83 EUR), Rheinmetall (+ 1,03 Prozent auf 1 154,00 EUR) und Siemens (+ 0,77 Prozent auf 282,40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Brenntag SE (-1,73 Prozent auf 61,42 EUR), Beiersdorf (-1,43 Prozent auf 78,64 EUR), adidas (-1,23 Prozent auf 160,20 EUR), BMW (-1,23 Prozent auf 59,38 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,11 Prozent auf 74,60 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 415 581 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 211,109 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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