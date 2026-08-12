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Index im Fokus 12.08.2026 09:28:49

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwochmorgen fort.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 26 415,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 379,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26 464,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25 116,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 031,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 12.08.2025, einen Wert von 24 142,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,53 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 507,00 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,36 Prozent auf 163,88 EUR), HOCHTIEF (+ 1,89 Prozent auf 453,20 EUR), Infineon (+ 1,56 Prozent auf 63,83 EUR), Rheinmetall (+ 1,03 Prozent auf 1 154,00 EUR) und Siemens (+ 0,77 Prozent auf 282,40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Brenntag SE (-1,73 Prozent auf 61,42 EUR), Beiersdorf (-1,43 Prozent auf 78,64 EUR), adidas (-1,23 Prozent auf 160,20 EUR), BMW (-1,23 Prozent auf 59,38 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,11 Prozent auf 74,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 415 581 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 211,109 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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03.08.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Beiersdorf AG 78,64 -0,03% Beiersdorf AG
BMW AG 59,42 0,07% BMW AG
Brenntag SE 61,16 0,16% Brenntag SE
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Henkel KGaA Vz. 77,04 0,13% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 447,00 0,40% HOCHTIEF AG
Infineon AG 63,87 1,08% Infineon AG
Rheinmetall AG 1 184,60 1,13% Rheinmetall AG
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