adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|LUS-DAX im Fokus
|
04.08.2026 09:28:33
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus
Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 09:25 Uhr Gewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 26 215,00 Punkte.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 26 098,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 242,00 Punkten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der LUS-DAX 25 820,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 900,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 835,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,71 Prozent nach oben. Bei 26 242,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 3,69 Prozent auf 48,86 EUR), Siemens Energy (+ 3,65 Prozent auf 152,92 EUR), Infineon (+ 3,48 Prozent auf 63,61 EUR), Rheinmetall (+ 2,33 Prozent auf 1 202,40 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,19 Prozent auf 456,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-14,53 Prozent auf 24,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-5,39 Prozent auf 42,44 EUR), Beiersdorf (-1,67 Prozent auf 77,84 EUR), adidas (-1,58 Prozent auf 162,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,86 Prozent auf 47,54 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Zalando-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 626 911 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 215,454 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
09:28