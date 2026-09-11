SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX aktuell 11.09.2026 09:28:34

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitagmorgen fort.

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,48 Prozent aufwärts auf 25 466,00 Punkte.

Bei 25 492,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 345,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26 398,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Stand von 24 611,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 23 752,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Airbus SE (+ 1,62 Prozent auf 199,04 EUR), Siemens Energy (+ 1,52 Prozent auf 142,96 EUR), GEA (+ 1,49 Prozent auf 64,55 EUR), Siemens (+ 1,18 Prozent auf 261,15 EUR) und Infineon (+ 1,00 Prozent auf 56,36 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen SAP SE (-1,63 Prozent auf 174,92 EUR), Brenntag SE (-1,53 Prozent auf 60,40 EUR), BASF (-1,27 Prozent auf 52,66 EUR), RWE (-0,40 Prozent auf 59,94 EUR) und Deutsche Börse (-0,39 Prozent auf 278,60 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 252 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,057 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,11 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
08.09.26 SAP Neutral UBS AG
26.08.26 SAP Neutral UBS AG
28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 199,22 2,13% Airbus SE
BASF 52,02 -2,13% BASF
Brenntag SE 60,50 -1,11% Brenntag SE
Deutsche Börse AG 276,40 -1,04% Deutsche Börse AG
GEA 63,90 0,87% GEA
Henkel KGaA Vz. 72,16 -1,85% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 58,23 5,05% Infineon AG
RWE AG St. 59,74 -0,67% RWE AG St.
SAP SE 177,86 0,87% SAP SE
Siemens AG 264,50 2,56% Siemens AG
Siemens Energy AG 143,70 2,32% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,14 -0,15% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 18,09 0,67% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 570,00 0,89%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen