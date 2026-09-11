SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX aktuell
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11.09.2026 09:28:34
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen
Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,48 Prozent aufwärts auf 25 466,00 Punkte.
Bei 25 492,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 345,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26 398,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Stand von 24 611,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 23 752,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Airbus SE (+ 1,62 Prozent auf 199,04 EUR), Siemens Energy (+ 1,52 Prozent auf 142,96 EUR), GEA (+ 1,49 Prozent auf 64,55 EUR), Siemens (+ 1,18 Prozent auf 261,15 EUR) und Infineon (+ 1,00 Prozent auf 56,36 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen SAP SE (-1,63 Prozent auf 174,92 EUR), Brenntag SE (-1,53 Prozent auf 60,40 EUR), BASF (-1,27 Prozent auf 52,66 EUR), RWE (-0,40 Prozent auf 59,94 EUR) und Deutsche Börse (-0,39 Prozent auf 278,60 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 252 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,057 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,11 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|199,22
|2,13%
|BASF
|52,02
|-2,13%
|Brenntag SE
|60,50
|-1,11%
|Deutsche Börse AG
|276,40
|-1,04%
|GEA
|63,90
|0,87%
|Henkel KGaA Vz.
|72,16
|-1,85%
|Infineon AG
|58,23
|5,05%
|RWE AG St.
|59,74
|-0,67%
|SAP SE
|177,86
|0,87%
|Siemens AG
|264,50
|2,56%
|Siemens Energy AG
|143,70
|2,32%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,14
|-0,15%
|Vonovia SE
|18,09
|0,67%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 570,00
|0,89%
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