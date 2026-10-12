Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|LUS-DAX-Kursverlauf
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12.10.2026 17:59:11
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne
Zum Handelsschluss bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent stärker bei 25 287,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 320,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 172,00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 25 570,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 25 116,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24 124,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,93 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 962,20 EUR), RWE (+ 2,28 Prozent auf 59,26 EUR), SAP SE (+ 1,57 Prozent auf 194,46 EUR), Fresenius SE (+ 1,52 Prozent auf 43,00 EUR) und Hannover Rück (+ 1,44 Prozent auf 267,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-2,79 Prozent auf 57,22 EUR), Daimler Truck (-0,85 Prozent auf 41,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 39,27 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 51,27 EUR) und Continental (-0,78 Prozent auf 68,60 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 922 839 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 220,983 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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