Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge

LUS-DAX-Handel am Morgen.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,77 Prozent stärker bei 15 096,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 15 098,50 Punkte, das Tagestief hingegen 14 989,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 203,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.08.2023, den Wert von 15 984,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, wurde der LUS-DAX mit 13 145,00 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 7,40 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 869,50 Zählern.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 8,54 EUR), Fresenius SE (+ 3,37 Prozent auf 25,12 EUR), adidas (+ 2,81 Prozent auf 171,70 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,56 Prozent auf 22,47 EUR) und Infineon (+ 2,31 Prozent auf 28,30 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-0,58 Prozent auf 274,90 EUR), Allianz (-0,38 Prozent auf 223,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,29 Prozent auf 20,69 EUR), Deutsche Bank (-0,21 Prozent auf 10,44 EUR) und Henkel vz (-0,20 Prozent auf 68,34 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 647 340 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 148,248 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

