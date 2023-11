Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge

Der LUS-DAX bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,26 Prozent stärker bei 15 672,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 15 630,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 682,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 110,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 725,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, bei 14 260,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 11,50 Prozent zu. Bei 18 246,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,39 Prozent auf 10,70 EUR), Zalando (+ 2,05 Prozent auf 23,89 EUR), RWE (+ 1,99 Prozent auf 38,41 EUR), Infineon (+ 1,45 Prozent auf 31,05 EUR) und Siemens (+ 1,29 Prozent auf 138,32 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Heidelberg Materials (-0,99 Prozent auf 72,08 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,56 Prozent auf 25,04 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 21,44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,43 Prozent auf 371,60 EUR) und SAP SE (-0,38 Prozent auf 135,74 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 032 680 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 158,401 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

