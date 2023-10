Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags fester

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 1,25 Prozent fester bei 15 379,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 15 217,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 390,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 735,50 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.07.2023, den Wert von 15 692,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, stand der LUS-DAX noch bei 12 323,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 9,42 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 3,46 Prozent auf 22,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,06 Prozent auf 169,90 EUR), BASF (+ 2,94 Prozent auf 42,15 EUR), Siemens (+ 2,79 Prozent auf 136,42 EUR) und BMW (+ 2,75 Prozent auf 97,25 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Fresenius SE (-0,40 Prozent auf 27,68 EUR), Henkel vz (-0,15 Prozent auf 68,10 EUR), Daimler Truck (+ 0,25 Prozent auf 31,63 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 20,41 EUR) und Hannover Rück (+ 0,68 Prozent auf 208,20 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 152 166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 144,528 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,64 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

