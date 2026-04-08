RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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08.04.2026 17:58:35
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zündet letztendlich Kursrakete
Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 3,73 Prozent höher bei 24 094,00 Punkten.
Bei 24 244,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 228,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 656,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Stand von 25 197,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 19 645,00 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,92 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 11,94 Prozent auf 165,38 EUR), Infineon (+ 11,83 Prozent auf 42,79 EUR), Siemens (+ 10,24) Prozent auf 231,50 EUR), Commerzbank (+ 9,05 Prozent auf 34,33 EUR) und Heidelberg Materials (+ 8,89 Prozent auf 185,50 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Börse (-1,09 Prozent auf 253,70 EUR), RWE (-0,51 Prozent auf 58,38 EUR), EON SE (-0,10 Prozent auf 19,61 EUR), Brenntag SE (-0,03 Prozent auf 57,54 EUR) und Hannover Rück (+ 0,00 Prozent auf 272,00 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 13 496 975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 6,69 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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