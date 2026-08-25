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LUS-DAX im Fokus 25.08.2026 17:58:43

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

Heute wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der LUS-DAX kletterte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,61 Prozent auf 26 278,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 26 119,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 347,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der LUS-DAX bei 25 068,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 399,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 279,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,97 Prozent nach oben. Bei 26 576,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 4,45 Prozent auf 80,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,70 Prozent auf 152,76 EUR), Zalando (+ 2,14 Prozent auf 23,44 EUR), Siemens (+ 1,76 Prozent auf 285,55 EUR) und Bayer (+ 1,61 Prozent auf 49,26 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens Healthineers (-1,71 Prozent auf 39,70 EUR), adidas (-1,71 Prozent auf 152,60 EUR), BASF (-1,43 Prozent auf 51,68 EUR), Beiersdorf (-1,21 Prozent auf 80,30 EUR) und Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 60,74 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 417 682 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 217,128 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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