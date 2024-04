Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,22 Prozent fester bei 18 408,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 18 427,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 336,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 04.03.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 17 691,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 575,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 627,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,85 Prozent auf 18,23 EUR), BMW (+ 2,55 Prozent auf 114,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,43 Prozent auf 128,50 EUR), Fresenius SE (+ 2,31 Prozent auf 25,20 EUR) und RWE (+ 2,06 Prozent auf 31,16 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,73 Prozent auf 437,40 EUR), Hannover Rück (-1,66 Prozent auf 242,80 EUR), Symrise (-1,63 Prozent auf 108,80 EUR), Merck (-1,33 Prozent auf 155,50 EUR) und QIAGEN (-1,30 Prozent auf 38,22 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 028 089 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 206,669 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,18 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

