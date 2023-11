Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Am Donnerstag stieg der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,38 Prozent auf 15 789,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 15 745,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 864,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2023, den Wert von 15 266,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 16.08.2023, einen Wert von 15 724,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, wurde der LUS-DAX auf 14 254,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 12,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens (+ 5,70 Prozent auf 146,82 EUR), EON SE (+ 2,04 Prozent auf 11,52 EUR), Infineon (+ 1,16 Prozent auf 33,96 EUR), Allianz (+ 0,73 Prozent auf 226,15 EUR) und RWE (+ 0,55 Prozent auf 38,23 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-4,60 Prozent auf 23,02 EUR), Siemens Energy (-2,60 Prozent auf 10,86 EUR), BASF (-2,48 Prozent auf 43,93 EUR), BMW (-2,08 Prozent auf 94,05 EUR) und Continental (-1,72 Prozent auf 68,58 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 8 068 646 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 159,383 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,77 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

