Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

Am Abend zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Montag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 2,55 Prozent fester bei 22 600,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 22 624,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 136,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 28.02.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 908,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 522,50 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 30.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 430,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 8,00 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 3,29 Prozent auf 56,46 EUR), Scout24 (+ 3,24 Prozent auf 65,40 EUR), SAP SE (+ 3,13 Prozent auf 147,02 EUR), Hannover Rück (+ 3,03 Prozent auf 265,60 EUR) und Vonovia SE (+ 2,90 Prozent auf 21,65 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-2,10 Prozent auf 140,49 EUR), Commerzbank (-1,21 Prozent auf 30,19 EUR), Continental (-0,87 Prozent auf 59,42 EUR), Airbus SE (-0,82 Prozent auf 159,20 EUR) und Infineon (-0,29 Prozent auf 37,32 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 211 981 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at