Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|LUS-DAX-Performance im Fokus
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30.03.2026 17:59:02
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen
Am Montag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 2,55 Prozent fester bei 22 600,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 22 624,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 136,50 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 28.02.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 908,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 522,50 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 30.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 430,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 8,00 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 3,29 Prozent auf 56,46 EUR), Scout24 (+ 3,24 Prozent auf 65,40 EUR), SAP SE (+ 3,13 Prozent auf 147,02 EUR), Hannover Rück (+ 3,03 Prozent auf 265,60 EUR) und Vonovia SE (+ 2,90 Prozent auf 21,65 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-2,10 Prozent auf 140,49 EUR), Commerzbank (-1,21 Prozent auf 30,19 EUR), Continental (-0,87 Prozent auf 59,42 EUR), Airbus SE (-0,82 Prozent auf 159,20 EUR) und Infineon (-0,29 Prozent auf 37,32 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 211 981 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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