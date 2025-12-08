Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|XETRA-Handel im Fokus
|
08.12.2025 17:58:41
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker
Am Montag schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 24 040,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 24 117,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 992,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 23 781,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 23 804,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der LUS-DAX mit 20 376,00 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 20,42 Prozent aufwärts. Bei 24 773,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. 18 821,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 4,70 Prozent auf 34,87 EUR), Rheinmetall (+ 3,63 Prozent auf 1 585,00 EUR), Deutsche Bank (+ 1,35) Prozent auf 31,54 EUR), Commerzbank (+ 1,20 Prozent auf 34,48 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,17 Prozent auf 355,10 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil GEA (-5,02 Prozent auf 54,85 EUR), Vonovia SE (-4,87 Prozent auf 24,21 EUR), Symrise (-3,50 Prozent auf 66,82 EUR), Beiersdorf (-2,97 Prozent auf 88,08 EUR) und Zalando (-2,61 Prozent auf 23,11 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 269 516 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,26 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
