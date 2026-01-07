Commerzbank Aktie

Index-Performance 07.01.2026 09:28:48

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent fester bei 25 010,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 950,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 151,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 038,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 382,00 Punkte. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 20 294,00 Punkten.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 1,76 Prozent auf 38,71 EUR), Siemens (+ 1,62 Prozent auf 251,55 EUR), SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 205,05 EUR), EON SE (+ 1,31 Prozent auf 16,67 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 388,10 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Beiersdorf (-1,07 Prozent auf 94,00 EUR), Scout24 (-1,04 Prozent auf 85,35 EUR), Commerzbank (-0,97 Prozent auf 35,64 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,83 Prozent auf 60,94 EUR) und BMW (-0,67 Prozent auf 92,42 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 288 574 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 234,777 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

Analysen zu SAP SE

07.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
12.12.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 SAP Buy UBS AG
04.12.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 SAP Buy UBS AG
ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

