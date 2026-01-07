Commerzbank Aktie
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind
Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent fester bei 25 010,50 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 950,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 151,00 Punkten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 038,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 382,00 Punkte. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 20 294,00 Punkten.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 1,76 Prozent auf 38,71 EUR), Siemens (+ 1,62 Prozent auf 251,55 EUR), SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 205,05 EUR), EON SE (+ 1,31 Prozent auf 16,67 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 388,10 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Beiersdorf (-1,07 Prozent auf 94,00 EUR), Scout24 (-1,04 Prozent auf 85,35 EUR), Commerzbank (-0,97 Prozent auf 35,64 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,83 Prozent auf 60,94 EUR) und BMW (-0,67 Prozent auf 92,42 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 288 574 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 234,777 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu SAP SE
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
