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09.11.2026 09:28:52
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus
Am Montag steigt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,86 Prozent auf 25 924,00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 717,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 934,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, stand der LUS-DAX bei 25 175,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26 364,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der LUS-DAX 23 781,00 Punkte auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,53 Prozent nach oben. Bei 26 690,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 2,62 Prozent auf 39,21 EUR), SAP SE (+ 1,71 Prozent auf 214,35 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,25 EUR), Scout24 (+ 1,07 Prozent auf 90,05 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,81 Prozent auf 31,82 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil HOCHTIEF (-5,20 Prozent auf 346,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,97 Prozent auf 41,40 EUR), Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 796,90 EUR), Hannover Rück (-1,64 Prozent auf 288,20 EUR) und adidas (-1,20 Prozent auf 172,45 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 430 943 Aktien gehandelt. Mit 237,935 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,72 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Commerzbank
|39,55
|4,05%
|Deutsche Bank AG
|32,11
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|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|41,23
|-1,74%
|Hannover Rück
|288,60
|-1,10%
|Henkel KGaA Vz.
|83,42
|0,77%
|HOCHTIEF AG
|349,80
|-3,64%
|Infineon AG
|47,20
|2,72%
|Rheinmetall AG
|816,50
|0,11%
|SAP SE
|214,45
|2,41%
|Scout24
|89,95
|1,24%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,86
|0,03%
|Vonovia SE
|17,12
|1,42%
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