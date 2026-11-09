Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus

Am Montag steigt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,86 Prozent auf 25 924,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 717,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 934,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, stand der LUS-DAX bei 25 175,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26 364,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der LUS-DAX 23 781,00 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,53 Prozent nach oben. Bei 26 690,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 2,62 Prozent auf 39,21 EUR), SAP SE (+ 1,71 Prozent auf 214,35 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,25 EUR), Scout24 (+ 1,07 Prozent auf 90,05 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,81 Prozent auf 31,82 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil HOCHTIEF (-5,20 Prozent auf 346,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,97 Prozent auf 41,40 EUR), Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 796,90 EUR), Hannover Rück (-1,64 Prozent auf 288,20 EUR) und adidas (-1,20 Prozent auf 172,45 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 430 943 Aktien gehandelt. Mit 237,935 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,72 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at