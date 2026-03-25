Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am dritten Tag der Woche fort.

Um 09:28 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent fester bei 23 026,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 23 065,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 800,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 219,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Wert von 24 323,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Stand von 23 163,00 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,27 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,29 Prozent auf 158,00 EUR), Siemens (+ 2,84 Prozent auf 215,15 EUR), Infineon (+ 2,71 Prozent auf 39,36 EUR), Airbus SE (+ 2,48 Prozent auf 168,64 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,47 Prozent auf 319,70 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Brenntag SE (-0,69 Prozent auf 54,78 EUR), Deutsche Telekom (-0,49 Prozent auf 32,28 EUR), Deutsche Börse (+ 0,25 Prozent auf 242,10 EUR), EON SE (+ 0,43 Prozent auf 18,81 EUR) und QIAGEN (+ 0,67 Prozent auf 34,70 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 412 042 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 172,354 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,96 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at