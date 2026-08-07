Nemetschek Aktie

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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Index-Performance im Fokus 07.08.2026 12:26:48

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen

Der MDAX verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent stärker bei 32 562,00 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 357,207 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,163 Prozent stärker bei 32 484,10 Punkten in den Freitagshandel, nach 32 431,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 572,57 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 435,51 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 627,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, notierte der MDAX bei 31 561,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 31 331,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,11 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,31 Prozent auf 83,30 EUR), IONOS (+ 5,17 Prozent auf 31,76 EUR), Nemetschek SE (+ 4,94 Prozent auf 59,45 EUR), DEUTZ (+ 4,49 Prozent auf 10,47 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,35 Prozent auf 40,05 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Aurubis (-4,75 Prozent auf 172,60 EUR), LANXESS (-4,60 Prozent auf 16,39 EUR), Schaeffler (-2,21 Prozent auf 7,08 EUR), AUMOVIO (-1,89 Prozent auf 36,25 EUR) und flatexDEGIRO (-1,61 Prozent auf 34,24 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 990 323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38,859 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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06.08.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 AUMOVIO Buy UBS AG
06.08.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 40,05 3,22% AIXTRON SE
AUMOVIO 37,40 1,36% AUMOVIO
Aurubis 173,60 -4,35% Aurubis
DEUTZ AG 10,46 4,97% DEUTZ AG
flatexDEGIRO AG 34,06 -2,24% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,10 -0,66% freenet AG
IONOS 32,08 6,30% IONOS
LANXESS AG 16,37 -4,16% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,44 -1,42% Lufthansa AG
Nemetschek SE 60,85 7,04% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 29,07 0,59% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,96 1,48% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Schaeffler AG 7,19 -2,04% Schaeffler AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 83,25 5,78% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,55 0,00% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 407,20 -0,07%

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