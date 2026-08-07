Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Index-Performance im Fokus
|
07.08.2026 12:26:48
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen
Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent stärker bei 32 562,00 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 357,207 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,163 Prozent stärker bei 32 484,10 Punkten in den Freitagshandel, nach 32 431,12 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 572,57 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 435,51 Zählern.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 627,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, notierte der MDAX bei 31 561,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 31 331,47 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,11 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,31 Prozent auf 83,30 EUR), IONOS (+ 5,17 Prozent auf 31,76 EUR), Nemetschek SE (+ 4,94 Prozent auf 59,45 EUR), DEUTZ (+ 4,49 Prozent auf 10,47 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,35 Prozent auf 40,05 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Aurubis (-4,75 Prozent auf 172,60 EUR), LANXESS (-4,60 Prozent auf 16,39 EUR), Schaeffler (-2,21 Prozent auf 7,08 EUR), AUMOVIO (-1,89 Prozent auf 36,25 EUR) und flatexDEGIRO (-1,61 Prozent auf 34,24 EUR) unter Druck.
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 990 323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38,859 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AUMOVIO
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, Kauf (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, buy (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, buy (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, Kauf (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf (EQS Group)
Analysen zu AUMOVIO
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|40,05
|3,22%
|AUMOVIO
|37,40
|1,36%
|Aurubis
|173,60
|-4,35%
|DEUTZ AG
|10,46
|4,97%
|flatexDEGIRO AG
|34,06
|-2,24%
|freenet AG
|24,10
|-0,66%
|IONOS
|32,08
|6,30%
|LANXESS AG
|16,37
|-4,16%
|Lufthansa AG
|8,44
|-1,42%
|Nemetschek SE
|60,85
|7,04%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,07
|0,59%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,96
|1,48%
|Schaeffler AG
|7,19
|-2,04%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|83,25
|5,78%
|thyssenkrupp AG
|12,55
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 407,20
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.